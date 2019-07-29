Kanlı Dövüş filminin konusu nedir? Kanlı Dövüş oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmen koltuğunda Chris Nahon'ın oturduğu Kanlı Dövüş filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2016 yapımı yabancı film sorunları olan genç bir kadının Hong Kong'da geçen hayat hikayesini ele alıyor. Başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı Kanlı Dövüş filminin konusu nedir? Kanlı Dövüş filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

KANLI DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu'nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu'nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai'nin çırağı Ling'in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Amy Johnston

Muriel Hofmann

Kathy Wu

Jenny Wu

Jet Tranter