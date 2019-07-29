1976 yılında vizyona giren Kapıcılar Kralı filmi bu akşam Star Tv ekranlarında olacak. İzleyicisi ile buluşmak için bekleyen film herkes tarafından biliniyor ve seviliyor. Bir apartmanın kapıcılığını yapan Seyit'in hikayesinin komik bir dille ele alındığı Kapıcılar Kralı filminin konusu nedir? Kapıcılar Kralı oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar..

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a yapılan göçlerin ivme kazandığı yıllardayız... Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük birapartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olup biten her şeyden haberderdir ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi'ne tutulmuş bir ayna niteliğindedir, haliyle meseleler çok derindir.

KAPICILAR KRALI OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in yer aldığı filmin başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Can Kolukısa, Şevket Altuğ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Feridun Çölgeçen, Güner Sümer, Özcan Özgür, Güler Ökten, ve Ekrem Dümer gibi birbirinden usta isimler yer almaktadır.