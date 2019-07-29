Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Kung Fu Cinayetleri filmi için geri sayım başladı. Dövüş ustasının yanlışlıkla birinin ölümüne sebep olması sonucu hapis cezasına çarptırılması ve sonrasındaki hikaye oldukça çarpıcı. 2014 yılında vizyona giren Kung Fu Cinayetleri filminin konusu nedir? Kung Fu Cinayetleri oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

KUNG FU CİNAYETLERİ FİLMİNİN KONUSU

Dövüş ustası Hahou Mo (Donnie Yen) yanlışlıkla birinin ölümüne sebep olunca hapis cezasına çarptırılır. O demir parmaklıklar ardında yatarken, en iyi bilinen dövüş ustaları birer birer öldürülmeye başlanmıştır. Polise yardım etmek amacıyla şartlı tahliye edilen Hahou Mo, en iyi ustaları öldürerek katillerin dünyasında bir numara olmayı hedefleyen psikopatı ele geçirmek için amansız bir mücadele içine girer.

KUNG FU CİNAYETLERİ OYUNCU KADROSU

Donnie Yen, Baoqiang Wang, Charlie Yeung, Bing Bai, David Chiang