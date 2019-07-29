La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 4. Sezon tarihi belli oldu mu?

Son dönemin en çok sevilen dizilerinden olan La Casa de Papel 19 Temmuz'da 3. Sezonuyla izleyenlerle buluştu. Bir İspanyol soygun dizisi olan La Casa de Papel, yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İlk iki sezonunda İspanya Kraliyet Darphanesi soygunu gerçekleştirilen dizi de bu sefer hedeflerde amaçlarda çok daha büyük… Diziyi izlemek isteyen bireyler Netflix üzerinden üyelik satın alarak izleyebilir. Öte yandan La Casa de Papel 4. Sezonu ile ilgili de önemli bilgiler yönetmenden geldi. İşte 'La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusunun yanıtı…

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?