32 hangi ülke alan kodu? 32 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak istebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında Belçika'da yer alıyor. Çalışmak için Belçika'ya giden vatandaşlar en çok Brüksel, Anvers, Liege, Charleroi, Oostende gibi şehirlerde yaşıyor.

32 ALAN KODU BELÇİKA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 32 ile başlıyorsa Belçika'dan arıyor demektir.