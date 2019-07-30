33 hangi ülke alan kodu? 33 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak istebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk, Almanya'dan sonra Fransa'da yaşıyor. Çalışmak için Fransa'ya giden vatandaşlar en çok Paris, Lille, Nantes, Marsilya, Lyon gibi şehirlerde yaşıyor.

33 ALAN KODU FRANSA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 33 ile başlıyorsa Fransa'dan arıyor demektir.