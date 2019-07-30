49 hangi ülke alan kodu? 49 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak istebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk, Almanya'da yaşıyor. Çalışmak için Almanya'ya giden vatandaşlar en çok Berlin, Frankfurt, Münih, Köln, Hannover, Dresden, Stuttgart ve Düsseldorf gibi şehirler en çok Türk'ün yaşadığı yer olarak dikkat çekiyor.

49 ALAN KODU ALMANYA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 49 ile başlıyorsa Almanya'dan arıyor demektir.