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? 49 alan kodu hangi ülkeye ait?

, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere çalışmaya giden vatandaşların bir kısmı memleketlerine geri dönerken bir kısmı hala o ülkelerde hayatını devam ettiriyor. Türkiye'deki akrabalar ise yurt dışı alan kodlarını merak ediyor. 49 hangi ülkenin alan kodu sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:28
49 hangi ülke alan kodu? 49 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak istebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk, Almanya'da yaşıyor. Çalışmak için Almanya'ya giden vatandaşlar en çok Berlin, Frankfurt, Münih, Köln, Hannover, Dresden, Stuttgart ve Düsseldorf gibi şehirler en çok Türk'ün yaşadığı yer olarak dikkat çekiyor.

49 ALAN KODU ALMANYA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 49 ile başlıyorsa Almanya'dan arıyor demektir.

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49 hangi ülke alan kodu? 49 alan kodu hangi ülkeye ait?
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