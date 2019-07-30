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geç başvuruları başladı! 2019 ile ALES geç başvurusu nasıl yapılır?

Akademik kariyerine devam eden öğrenciler için geç başvuruları bugün itibariyle başladı. 31 Temmuz tarihinde başlayan başvurular aynı gün içinde saat 23.59’da bitecek. On binlerce aday ‘’ 2019 ile ALES geç başvurusu nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurumun resmi internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek olan adaylar 2019 ve (ALES) geç başvurusunda AİS’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giril yaptıkları takdirde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 01:52 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 01:53
ALES geç başvuruları başladı! 2019 ÖSYM ile ALES geç başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici olmak isteyen adaylar ALES geç başvuru heyecanı yaşıyor. 2019 yılı ALES geç başvuruları hakkındaki detaylar ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alıyor. Geç başvuru ücreti olarak belirlenen 180 TL'lik ücreti yatıran adaylar başvuru işlemlerini tamamlayarak sınava katılabilecek. Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

ALES GEÇ BAŞVURUSU BAŞLADI

ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu 31 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Geç başvuru ücreti ise 180,00 TL olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak.

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ALES geç başvuruları başladı! 2019 ÖSYM ile ALES geç başvurusu nasıl yapılır?
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