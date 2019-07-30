Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Instagram repost nasıl yapılır? Instagram repost nedir?

repost nasıl yapılır? Instagram repost nedir?

Twitter ve gibi sosyal medya platformlarında kullanıcıların bir gönderiyi kendi profillerinde paylaşmaları oldukça kolay. Zira bu paylaşma işlemi söz konusu platformlarda yalnızca bir buton aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Facebook’taki paylaş, Twitter’daki retweet butonları ’da yok. Bunun için Repost özelliği kullanılıyor. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 30.7.2019 13:56
Instagram repost nasıl yapılır? Instagram repost nedir?

Başka bir Instagram kullanıcı tarafından paylaşılan bir gönderiyi kendi hesabınızda paylaşmak istiyorsanız Instagram'ın Repost özelliğini kullanmanız gerekiyor. Özelliği kullanmak için ise telefonunuzda Repost uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bunun için öncelikle Android tabanlı bir telefon kullanıyorsanız Google Play Store'a, iOS tabanlı bir telefon kullanıyorsanız App Store'a giriş yaparak Repost uygulamasını indirin.
• Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kendi profilinizde paylaşmak istediğiniz gönderiyi açın.



• İlk aşamada repost ifadesinin nasıl görünmesini istediğini seçin.
• İkinci ve son aşamada gönderi için kendiniz açıklama yazabilirsiniz.
• Ardından Instagram'a geçiş yaparak söz konusu gönderiyi paylaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram repost nasıl yapılır? Instagram repost nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN