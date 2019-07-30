Instagram repost nasıl yapılır? Instagram repost nedir?

Başka bir Instagram kullanıcı tarafından paylaşılan bir gönderiyi kendi hesabınızda paylaşmak istiyorsanız Instagram'ın Repost özelliğini kullanmanız gerekiyor. Özelliği kullanmak için ise telefonunuzda Repost uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bunun için öncelikle Android tabanlı bir telefon kullanıyorsanız Google Play Store'a, iOS tabanlı bir telefon kullanıyorsanız App Store'a giriş yaparak Repost uygulamasını indirin.

• Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kendi profilinizde paylaşmak istediğiniz gönderiyi açın.





• İlk aşamada repost ifadesinin nasıl görünmesini istediğini seçin.

• İkinci ve son aşamada gönderi için kendiniz açıklama yazabilirsiniz.

• Ardından Instagram'a geçiş yaparak söz konusu gönderiyi paylaşabilirsiniz.