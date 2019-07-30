Kimse Bilmez izle! Kimse Bilmez 8.son bölüm canlı ve tek parça izleme linki!

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 8.son bölümüyle ekranlara geldi. Her Salı akşamı saat 20.00'da izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde bu hafta heyecan doruktaydı. Sevda'nın tuzağa düşmesi herkesi şoke etmiştir. Bunun akabinde diziyi kaçırıp yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez canlı izleme linki'' şeklinde arama motorunda araştırma yapmaya başladı. Televizyon ekranlarının kesintisiz izlenen dizisinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. İşte Kimse Bilmez son bölümde yaşananlar…

KİMSE BİLMEZ 8.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

Kimse Bilmez 8.bölüm ATV ekranlarına gelmesinin ardından, yukarıdaki linke tıklayıp son bölümü izleyebilirsiniz.

Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?