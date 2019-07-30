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Kimse izle! canlı ve tek parça izleme linki!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kimse izleyicisini ekran başına kilitledi. ’nin iddialı yapımı izleme linki araştırılıyor. 30 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri internetten ‘’ , son bölüm izleme linki’’ şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin 8.bölümünde Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Kimse Bilmez 8.bölüm izleme linkine haberimizden erişebilir.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 21:42
Kimse Bilmez izle! Kimse Bilmez 8.son bölüm canlı ve tek parça izleme linki!

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 8.son bölümüyle ekranlara geldi. Her Salı akşamı saat 20.00'da izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde bu hafta heyecan doruktaydı. Sevda'nın tuzağa düşmesi herkesi şoke etmiştir. Bunun akabinde diziyi kaçırıp yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez canlı izleme linki'' şeklinde arama motorunda araştırma yapmaya başladı. Televizyon ekranlarının kesintisiz izlenen dizisinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. İşte Kimse Bilmez son bölümde yaşananlar…

KİMSE BİLMEZ 8.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

KİMSE BİLMEZ CANLI İZLEME LİNKİ

Kimse Bilmez 8.bölüm ATV ekranlarına gelmesinin ardından, yukarıdaki linke tıklayıp son bölümü izleyebilirsiniz.

Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?

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