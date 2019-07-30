Kırıntılar filmi konusu nedir? Kırıntılar oyuncu kadrosunda kimler var?

Salı akşamı ekrana gelecek olan Kırıntılar filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Yönetmen koltuğunda Miraç Kazancı'nın oturduğu Kırıntılar filminin konusu nedir? Kırıntılar filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
KIRINTILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Genç bir muhabir olan Elif, editörünün aldığı bir duyum üzerine İskenderun'a gider. Alınan duyum, IŞİD militanlarının Türkiye'de tedavi edilmekte olduğudur. Söz konusu hastaneye gelen Elif ve kameramanı Hüseyin, aldıkları duyumun peşine düşerler. Ancak Elif burada bambaşka bir hikayeyle daha karşılaşır. 80 yaşındaki Suriyeli göçmen Noor Nine ölümün eşiğindedir ve tek isteği torunu Adab'ı görebilmektir. Ancak Adab'dan 3 gündür haber alınamamaktadır.
Elif ve doktor Rıza beraber Adab'ı aramaya başlar. Elif, İskenderun'u avucunun içi gibi bilen küçük rehberi Cemal ile Adab'ın kaybolduğu günün izlerini sürerken, Rıza da kameraman Hüseyin ile farklı ve daha karanlık yollardan Adab'a ulaşmaya çalışır. Birbirinden bağımsız dört karakter için de zaman hızla tükenmektedir...
Yönetmen koltuğunda Miraç Kazancı'nın oturduğu filmin başrollerini Gökçe Suyabatmaz, İsmail Hakkı ve Arif Sevimli üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Esed Akçilad imzası var.
KIRINTILAR FİLMİ OYUNCULARI
Gökçe Suyabatmaz
Rolü : Elif
İsmail Hakkı
Rolü : Doktor Rıza
Arif Sevimli
Rolü : Hüseyin
Aden Duru Orak
Rolü : Adab
Sabahat Adalar
Rolü : Noor Nine
Toygun Ateş
Rolü : Başhekim Namık
Efe Karaman
Rolü : Cemal
Haldun Boysan
Rolü : Ghayas