Kırıntılar filmi konusu nedir? Kırıntılar oyuncu kadrosunda kimler var?

Salı akşamı ekrana gelecek olan Kırıntılar filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Yönetmen koltuğunda Miraç Kazancı'nın oturduğu Kırıntılar filminin konusu nedir? Kırıntılar filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

KIRINTILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir muhabir olan Elif, editörünün aldığı bir duyum üzerine İskenderun'a gider. Alınan duyum, IŞİD militanlarının Türkiye'de tedavi edilmekte olduğudur. Söz konusu hastaneye gelen Elif ve kameramanı Hüseyin, aldıkları duyumun peşine düşerler. Ancak Elif burada bambaşka bir hikayeyle daha karşılaşır. 80 yaşındaki Suriyeli göçmen Noor Nine ölümün eşiğindedir ve tek isteği torunu Adab'ı görebilmektir. Ancak Adab'dan 3 gündür haber alınamamaktadır.

Elif ve doktor Rıza beraber Adab'ı aramaya başlar. Elif, İskenderun'u avucunun içi gibi bilen küçük rehberi Cemal ile Adab'ın kaybolduğu günün izlerini sürerken, Rıza da kameraman Hüseyin ile farklı ve daha karanlık yollardan Adab'a ulaşmaya çalışır. Birbirinden bağımsız dört karakter için de zaman hızla tükenmektedir...

Yönetmen koltuğunda Miraç Kazancı'nın oturduğu filmin başrollerini Gökçe Suyabatmaz, İsmail Hakkı ve Arif Sevimli üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Esed Akçilad imzası var.

KIRINTILAR FİLMİ OYUNCULARI

Gökçe Suyabatmaz

Rolü : Elif

İsmail Hakkı

Rolü : Doktor Rıza

Arif Sevimli

Rolü : Hüseyin

Aden Duru Orak

Rolü : Adab

Sabahat Adalar

Rolü : Noor Nine

Toygun Ateş

Rolü : Başhekim Namık

Efe Karaman

Rolü : Cemal

Haldun Boysan

Rolü : Ghayas