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4. Yeni sezon ne zaman başlayacak? yayınlanma tarihi belli mi?

Neredeyse tüm dünyada fenomen bir dizi haline gelen yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciler tarafından oldukça sevildi ve kısa sürede dünyada en çok izlenen diziler arasında kendine yer buldu. İlk iki sezonunda İspanyol Kraliyet Darphanesi soyulan dizi de 3. Sezonunda neler olacağı merak konusuydu. 3. Sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan La Casa de Papel’de yine macera dolu sahneler yer aldı. 8 bölümlük 3. Sezonu bitiren dizinin hayranları yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmaya başladı. Peki, La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 09:17
La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 4. Sezon yayınlanma tarihi belli mi?

Son dönemin en çok sevilen dizilerinden olan 19 Temmuz'da 3. Sezonuyla izleyenlerle buluştu. Bir İspanyol soygun dizisi olan La Casa de Papel, yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İlk iki sezonunda İspanya Kraliyet Darphanesi soygunu gerçekleştirilen dizi de bu sefer hedeflerde amaçlarda çok daha büyük… Diziyi izlemek isteyen bireyler Netflix üzerinden üyelik satın alarak izleyebilir. Öte yandan La Casa de Papel 4. Sezonu ile ilgili de önemli bilgiler yönetmenden geldi. İşte 'La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusunun yanıtı…

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 4. Sezon yayınlanma tarihi belli mi?
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