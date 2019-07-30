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ne anlama gelir? Rüya tabiri fare görmek...

Rüya tabirleri toplumumuzda sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu araştırmalar arasında en çok merak edilenlerinden biri de olarak nitelendirilir. Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Genelde bolluk ve bereket anlamına gelen fare görmenin rüya tabiri için en net bilgileri haberimizde bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:02
Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüya tabiri fare görmek...

Diyanete göre fare rızkın çokluğu ve bolluğu anlamına gelmektedir. Rüyada fare görmenin birden fazla yorumu vardır. Rüyada fare görmek genel manada rızkın ve bolluğun artacağına işaret eder. Farelet, yiyeceklerin olduğu yerlerde dolaştıklarından bu şekilde yorumlanır.

RÜYADA FARE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Bazı rüya tabirlerinde ise farelerin yiyecekleri çalması nedeniyle rüyada fare görmenin evinizde fesatlık çıkarabilecek kimselerin olduğuna böyle bir durumda dikkati olunması konusunda uyarı olarak değerlendirilir.

Genellikle fare rızkınızın artacağına işarettir. Bunun nedeni fareler, yiyeceklerin, rızkın olduğu yerlerde gezindiği için bu şekilde yorumlanır. Evinize bolluk gelecek ve eviniz rahatlayacaktır. Bunun yanında bazı rüya tabirlerinde farelerin yiyecekleri çalmasından kaynaklı olarak rüyada fare görmenin evinizde fesatlık çıkacağı anlamına geldiği belirtilmektedir.

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Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüya tabiri fare görmek...
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