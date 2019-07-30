Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Suç Çetesi filmi için geri sayım başladı. Suç, dram ve aksiyon severler için ideal bir film sayılan ve yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer'ın oturduğu Suç Çetesi oldukça sürükleyici. Sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla göz dolduran Suç Çetesi filminin konusu nedir? Suç Çetesi oyuncu kadrosunda kimler var?

SUÇ ÇETESİ FİLMİNİN KONUSU

Los Angeles, 1949. Brooklyn doğumlu acımasız mafya babası Mickey Cohen (Sean Penn) gösteriye Los Angeles'ta devam ediyor. Uyuşturucu, silah ve kadın ticareti yaparak para kazanan Cohen tüm bunları sadece çalıştırdığı adamlarla değil, kontrolü altındaki polis ve politikacılarla birlikte yapıyor. Konumu en cesur en sert polisin bile gözünü korkutmaya yetiyor… Cohen'in dünyasını başına yıkmak için bir araya gelen Los Angeles Polis Departmanı'nın Çavuş John O'Mara (Josh Brolin) ve Jerry Wooters (Ryan Gosling) tarafından yönlendirilen gizli ve küçük bir ekibi dışında. "The Gangter Squad" yeni yeni gelişmeye başlayan Los Angeles'ı gelmiş geçmiş en tehlikeli mafya babalarından birinin elinden geri almaya çalışan birkaç polisin heyecan verici hikayesini anlatıyor...

SUÇ ÇETESİ OYUNCU KADROSU

Suç ve dram türlerini harmanlayan filmin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosu ise Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin ve Sean Penn gibi yıldızlardan bir araya geliyor.