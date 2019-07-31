359 hangi ülkenin alan kodu? 359 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak isteyebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında Bulgaristan'da yaşıyor. Bulgaristan'ın Sofya, Filibe, Varna, Kırcaali, Silistre, Plevne gibi şehirlerde Türkler yaşıyor.

359 ALAN KODU BULGARİSTAN'A AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 359 ile başlıyorsa Bulgaristan'dan arıyor demektir.