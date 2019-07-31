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? 389 alan kodu hangi ülkeye ait?

Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Makedonya gibi ülkelere çalışmaya giden vatandaşların bir kısmı memleketlerine geri dönerken bir kısmı hala o ülkelerde hayatını devam ettiriyor. Türkiye'deki akrabalar ise yurt dışı alan kodlarını merak ediyor. sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:50
389 hangi ülkenin alan kodu? 389 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak isteyebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında Makedonya'da yaşıyor. En çok Türk ise Makedonya'nın Üsküp, Manastır, Ohri, Gostivar, Köprülü ve İştip ilçelerinde yaşıyor.

389 ALAN KODU MAKEDONYA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 359 ile başlıyorsa Makedonya'dan arıyor demektir.

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389 hangi ülkenin alan kodu? 389 alan kodu hangi ülkeye ait?
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