389 hangi ülkenin alan kodu? 389 alan kodu hangi ülkeye ait?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak isteyebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında Makedonya'da yaşıyor. En çok Türk ise Makedonya'nın Üsküp, Manastır, Ohri, Gostivar, Köprülü ve İştip ilçelerinde yaşıyor.

389 ALAN KODU MAKEDONYA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 359 ile başlıyorsa Makedonya'dan arıyor demektir.