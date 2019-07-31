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8. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak! Ayşe, Kerem’in ilgisini fark edecek mi?

Kanal D’nin sevilen dizisi bu akşam ekranlara gelecek. 8.yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşacak olan Afili Aşk dizisinde Ayşe, Kerem’in ona olan ilgisini anlamaya başladı. Birbirleri arasında hisleri oluşan ikilinin eğlenceli ve romantik tavırları dizinin heyecanını da arttırıyor. Peki Afili Aşk 8.bölümde neler olacak? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:01
Afili Aşk 8. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak! Ayşe, Kerem’in ilgisini fark edecek mi?

Afili Aşk 8.yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Her yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide her hafta ayrı bir heyecan yaşanıyor. Kerem önceden yaptığı çapkınlıkları yapmamaya başlıyor. Ayşe ise Kerem'in ilgisinin farkına varıyor. Peki Afili Aşk 8.bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 8.YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe, Kerem'in ilgisini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?

AFİLİ AŞK 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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