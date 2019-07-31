Behzat Ç yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç 2.yeni bölüm nasıl ve nereden izlenir?

Yaklaşık 6 yıl aradan sonra dizi severlerle buluşan Behzat Ç yeni bölüm yayın tarihi merak ediliyor. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi 2. Bölüm fragmanını izleyicisine sundu. Dizi severler müjdeli haber üzerine '' Behzat Ç 2.yeni bölüm nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna arama motorları google'dan yanıt aramaya başladı. Yeni sezondan ilk bölüm 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlanmıştı. Dizinin 2.yeni bölümü hakkındaki detaylara haberimizin devamında yer verdik.

BEHZAT Ç. 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2.yeni bölüm 1 Ağustos Perşembe günü Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak.

BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ YENİ BÖLÜMDE EZHEL SÜRPRİZİ!

Başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Nejat İşler,Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimlerin rol aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi 2. Bölümde sürpriz var!

Türkiye'de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel'in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı 'İlk Kural Saygı', dizinin yeni bölümünde kullanıldı.

?BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜM NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Behzat Ç. dizisi Blu TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Behzat Ç. dizisini izlemek için Blu TV'ye üye olmanız gerekiyor.