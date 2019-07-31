Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > İnstagram DM'de ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

İnstagram 'de ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

Milyonlarca kullanıcıya sahip instagram ile ilgili kullanıcıların merak ettiği birçok soru var. Bunların başında ekran görüntüsü bildirimininin hangi durumlarda karşı tarafa gittiği yer alıyor. Peki, İnstagram 'de ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi? İşte DM yani ile gönderilen medyanın ekran görüntüsü alındığında bildirim gidip gitmediği ile ilgili bilgiler.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:47
İnstagram DM'de ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

Instagram kullancıları, anlık mesajlaşma imkanı sağlayan Instagram Direct Message ile ilgili en çok konuşulan özellik olan ekran görüntüsü bildirimini araştırıyor. Peki, Instagram'da mesajlaşırken fotoğraf veya videoların ekran görüntüsünü alırsanız ekran görüntüsü gider mi?

  • Atılan fotoğraflar eğer anlık olarak atılmışsa ekran görüntüsü aldığınızda karşı taraf bu medyanın ekran görüntüsünün alındığını görür.
  • Ancak standart yazı mesajlaşmasında karşı tarafa bildirim gitmemektedir.
  • Anasayfa akışında gözüken gönderilerin de ekran görüntüsü alınırsa karşı tarafa bildirim gitmez.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnstagram DM'de ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN