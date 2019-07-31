İnstagram DM'de ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

Instagram kullancıları, anlık mesajlaşma imkanı sağlayan Instagram Direct Message ile ilgili en çok konuşulan özellik olan ekran görüntüsü bildirimini araştırıyor. Peki, Instagram'da mesajlaşırken fotoğraf veya videoların ekran görüntüsünü alırsanız ekran görüntüsü gider mi?

Atılan fotoğraflar eğer anlık olarak atılmışsa ekran görüntüsü aldığınızda karşı taraf bu medyanın ekran görüntüsünün alındığını görür.

Ancak standart yazı mesajlaşmasında karşı tarafa bildirim gitmemektedir.

Anasayfa akışında gözüken gönderilerin de ekran görüntüsü alınırsa karşı tarafa bildirim gitmez.

