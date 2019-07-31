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'da hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? İnstagram hikaye ekran görüntüsü alma

hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?” Bu, bir arkadaşıyla paylaşmak veya daha sonra bakmak amacıyla ekran görüntüsü almak veya birinin hikayesini kaydetmek isteyen Instagram kullanıcıları arasında popüler bir sorudur. Özellikle geçtiğimiz yıl Instagram tarafından piyasaya sürülen bir beta sürümü bu soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Instagram'da hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:48
Instagram'da hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? İnstagram hikaye ekran görüntüsü alma

Instagram kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında ekran görüntüsü bildirimleri yer alıyor. Birisinin Instagram hikayesininin ekran görüntüsünü alınca bildirim gidip gitmediği birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Instagram hikayeleri söz konusu olduğunda, hikayesini ekran görüntüsü alırsanız veya ekrana kaydederseniz karşı kullanıcıya bildirim gitmez.

Diyelim ki, merak ediyorsanız, birisinin kendi hikayenizin ekran görüntülerini alıp almadığını görmek istediniz, o zaman hiç şansınız yok çünkü bu bilgilere erişmenin bir yolu yok. Hikayelerinizle ilgili verilere gelince, yalnızca kimlerin izlediğine erişebilirsiniz. Bunu, 'görüldüğü' yazan sol alt köşeye tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

2018 Şubat'ında, Instagram, kullanıcıların hikayelerinin ekran görüntüsünü kimin çektiğini görebilecekleri bir özelliği test ederek birkaç ay geçirdi, ancak bu özellik artık emekli oldu. Bu özelliği 2018 Haziran ayında kadar kaldırdılar.

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Instagram'da hikaye ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? İnstagram hikaye ekran görüntüsü alma
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