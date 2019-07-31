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şifresi nasıl kırılır?

Tüm Windows kullanıcılarının önemli sorunlarından bir tanesi önemli dosyalarını sıkıştırdığı dosyasının şifresini unutmak. Bununla birlikte internetten indirilen bir Winrar dosyasının da şifresini öğrenmek, kimi zaman gerekli olabiliyor. Bu sebeple sizlere Winrar şifresi nasıl kırılır sorusunu cevaplandırdık. Bu yöntemi uygulayarak Winrar dosyası olarak sıkıştırdığınız önemli belgelerinizi kurtabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:17
Winrar şifresi nasıl kırılır?

Winrar, önemli ve yüksek boyutlu dosyaları sıkıştırarak şifrelemek için oldukça işlevsel bir Windows programıdır. Winrar, verilerinizi güvende tutar ve .rar uzantısında sıkıştırarak bilgisayarınızda depolama alanı açmanıza yardımcı olur. Winrar programının bu avantajlarından faydalanmak amacıyla sıkıştırdığınız dosyalara, Winrar şifresini hatırlayamamanız sebebiyle erişim sağlayamıyorsanız aşağıda bahsettiğimiz yöntemi uygulayabilirsiniz.

Winrar şifresi nasıl kırılır?

Winrar şifresini kırmak için üçüncü parti bir programa ihtiyaç duyulur. Bu konuda hizmet veren çok sayıda program mevcuttur. Bu programlar arasında ara yüzü en basit, işlevsel olarak diğerlerinden önemli ölçüde ayrılan Winrar Password Genius'u indirebilirsiniz. Programı indirip kurulum sihirbazı aracılığıyla bilgisayarınıza kurduktan sonra üç adımda Winrar dosyanızın şifresini kırabilirsiniz. Söz konusu program, Windows 7 ve Windows 10 ile uyumludur.

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Winrar şifresi nasıl kırılır?
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