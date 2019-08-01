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8. bölümde neler oldu? Afili Aşk yeni bölümde Ayşe, Kerem’in ilgisini fark etti mi?

Kanal D’nin sevilen dizisi dün akşam ekranlara geldi. 8.yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşan Afili Aşk dizisinde Ayşe, Kerem’in ona olan ilgisini anlamaya başladı. Birbirleri arasında hisleri oluşan ikilinin eğlenceli ve romantik tavırları dizinin heyecanını da arttırıyor. Peki Afili Aşk 8.bölümde neler oldu? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:45
Afili Aşk 8. bölümde neler oldu? Afili Aşk yeni bölümde Ayşe, Kerem’in ilgisini fark etti mi?

Afili Aşk 8.yeni bölümüyle dün akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Her yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide her hafta ayrı bir heyecan yaşanıyor. Kerem önceden yaptığı çapkınlıkları yapmamaya başlıyor. Ayşe ise Kerem'in ilgisinin farkına varıyor. Peki Afili Aşk 8.bölümde neler oldu? İşte detaylar..

AFİLİ AŞK 8.YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe, Kerem'in ilgisini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında hisler oluşmaya başlıyor. Kerem, önceden yaptığı çapkınlıkları artık yapmamaya başlıyor. İkili arasında hızla ilerleyen bu hisler anlaşmalarının da bozulmasına neden oluyor. Ayşe artık yolun sonuna geldiklerini ve her şeyin bittiğini söylüyor. Ayşe'nin bu kararı Kerem'i büyük bir şaşkınlığa sürüklüyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak?

AFİLİ AŞK 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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