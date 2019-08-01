Afili Aşk 9.bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 9.yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk 9.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kerem ile Ayşe oyuncu oluyor, eğlence sürüyor. İkili yeni bölümde beklenmedik tekliflerle karşılaşırken bu durum Kerem ile Ayşe'nin ilişkisinde yeni bir dönüm noktası mı olacak? Afili Aşk 9.yeni bölüm detayları haberimizin devamında..

AFİLİ AŞK 9. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor! İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı?

AFİLİ AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı

AFİLİ AŞK 8.SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Afili Aşk 8. Bölümde, Kerem ve Ayşe arasında giderek artan duygusal yakınlık beklenmedik bir sona yol açıyor!

Afili Aşk 31 Temmuz Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem, Ayşe'ye karşı duyguları olduğunu fark ediyor. Bunu kabullenemeyen Kerem giderek agresif bir tavra bürünüyor ve bu halleri dikkat çekmeye başlıyor.

Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Ayşe bir yandan Kerem'in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken bir yandan da Yelda'nın sınavlarına tabii olur. Yelda gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar fakat işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır. Bu karar ise ikiliyi sürpriz bir sona hazırlar...