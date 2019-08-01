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Benim 8.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek! 8.bölümde neler olacak?

Benim 8.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin hayranları her yeni bölümü aynı heyecanla izliyor ve aynı heyecanla merak ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin fragmanları da yayınlandı. 8.bölümde Nejat, Suna’ya beklenmedik bir teklifte bulunuyor, işler karışıyor. Buna göre; ?

Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:46
Benim Tatlı Yalanım 8.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek! Benim Tatlı Yalanım 8.bölümde neler olacak?

Benim Tatlı Yalanım 8.bölümüyle bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek. Dizinin hayranları her yeni bölümü heyecanla izliyor, merakla bekliyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Benim Tatlı Yalanım 8.bölümde neler olacak? İşte detaylar..

BENİM TATLI YALANIM 8.BÖLÜM ÖZETİ

Nejat'tan Suna'ya Beklenmedik Teklif!

Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat'ın aklı karışmıştır. Suna'ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez. Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat'ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanır; Nejat, Suna'nın ona aşık olduğunu öğrenmiştir! Suna, Nejat'ın yüzüne nasıl bakacağını kara kara düşünürken, Nejat Suna'yı akşam yemeğine davet eder. Yemekte Nejat, Suna'ya hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Suna'nın bu sürpriz teklife vereceği cevap ikisinin ilişkisini başka bir düzeye taşıyacaktır.

BENİM TATLI YALANIM 8.BÖLÜM FRAGMANI

Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

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Benim Tatlı Yalanım 8.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek! Benim Tatlı Yalanım 8.bölümde neler olacak?
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