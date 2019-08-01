Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri? Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Hafta sonu film keyfi yapmak isteyenler '' Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri?'' sorusuna yanıt arıyor. Cuma akşamından itibaren vizyondaki filmler yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamında bu hafta vizyona girecek olan filmleri öğrenebilirsiniz.

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

"Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw"

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli" serisinin ilk "spin-off" filmi izleyici ile buluşacak.

Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", diplomatik güvenlik ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın; filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kurmasını ve mücadele edişini konu ediniyor.

Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.

Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan filmin son bölümünün görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela yaptı.

"Yüzleşme"

François Ozon'un prömiyeri Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen yeni filmi "Yüzleşme"; çocukluk arkadaşı olan Alexandre, François ve Gilles adındaki üç adamın kişisel deneyimlerini, aile ve iş ilişkileri üzerinden ele alarak kıyaslıyor.

Travma ve cesaret konularına farklı açılardan yaklaşan filmde Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko ve Helene Vincent rol aldı.

"Geniş Aile Komşu Kızı"

Cüneyt İnay'ın yönettiği Geniş Aile serisinin devam filminin başrollerinde yeniden Ufuk Özkan ve Bülent Çolak yer alıyor.

Özkan ve Çolak ikilisine Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır'ın eşlik ettiği filmin hikayesi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışan iki adamın yolunun bir kızla kesişmesi üzerinden ilerliyor.

"Ölü Yatırım"

Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın başrollerini paylaştığı "Ölü Yatırım", mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin başlarından geçen absürt olaylar etrafında dönüyor.

Neslihan Yıldız Alak'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı'ya Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Nursel Köse, Seyithan Özdemir ve Köksal Engür eşlik ediyor.

"Jinna: Karabasan"

Ebru Delibaş'ın yönettiği; Sena Özcan, Vedat Delibaş, Kenan Balık ve Batuhan Zeybek'in oynadığı "Jinna: Karabasan", Kapadokya'daki eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan genç bir gazetecinin hikayesini anlatıyor.

"Luis ve Uzaylı Dostları"

Christoph Lauenstein ve Wolfgang Lauenstein'in yönettiği animasyon yapım "Luis ve Uzaylı Dostları", okulda pek de arkadaşı olmayan genç Luis'in, evlerine düşen üç uzaylıyla arkadaş olmasını konu alıyor.