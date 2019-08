Bir tılsımın etkisinde olan Karadeniz köyünde geçen Seni Seven Ölsün filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan dizide tılsımın etkisiyle yüzyıllardır kavuşamayan aşıkların hikayesi anlatılıyor. 2016 yılında vizyona giren film oldukça etkileyici bir içeriğe sahip. Buna göre; Seni Seven Ölsün filminin konusu nedir? Seni Seven Ölsün oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİNİN KONUSU

Seni Seven Ölsün, bir tılsımın etkisinde olan Karadeniz köyünde geçiyor. Tılsımın etkisiyle yüzyıllardır kavuşamayan aşıkların hüzünlü öyküsüne dur demeye karar veren bir çift, birbirine düşman ailelerin çocukları olsalar da el ele verirler. Bunun sonucunda başlarından eğlenceli, komik, romantik ve macera dolu olaylar geçecektir...

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Unutulmaz ve Beni Böyle Sev dizilerinde yönetmen koltuğuna oturan Cem Tabak'ın ilk uzun metrajlı film denemesi olan Seni Seven Ölsün'ün senaryosunda Şeyda Delibaşı imzası var. Filmin başrollerini Alper Saldıran, Fulya Zenginer, Hüseyin Avni Danyal ve Durul Bazan üstlenirken, filmin kadrosunda Ruhi Sarı, Hakan Salınmış, Sacide Taşaner, Şamil Kafkas, Nuray Yeşilaraz ve Eylem Tanrıver gibi isimler yer alıyor.