Tito dönemi Yugoslavyası'nın iç savaşıyla gündelik hayatının karıştırılarak anlatıldığı Alia filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Savaşta her şeyini yitiren Alia Sırp kökenli karısı Anna ve iki küçük çocuğuyla birlikte Birleşmiş Milletler koruması altındaki bir Boşnak Mülteci kampına sığınmak zorunda kalırlar ve hikaye böyle başlar. Buna göre; Alia filminin konusu nedir? Alia filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ALİA FİLMİNİN KONUSU

Alia İzzet Rahmanoviç (40), Tito dönemi Yugoslavya'sının varlıklı ve kariyer sahibi seçkin Boşnaklarından biridir. Yugoslavya'daki iç savaş gündelik yaşamla birlikte Alia'nın hayatında da çok şey değiştirir ve savaşta ailesi hariç her şeyini yitiren Alia Sırp kökenli karısı Anna ve iki küçük çocuğuyla birlikte Birleşmiş Milletler koruması altındaki bir Boşnak Mülteci kampına sığınmak zorunda kalır.

Geçimlerini sağlayabilmek için yer altı dövüş kulüplerinden birinde ringe çıkar. Ailesini kamptan ve bu ülkeden çıkarma telaşı içindeki Alia için finale çıkarak bu parayı almaktan başka kurtuluş yolu yoktur… Alia finalde karşılaştığı Sırp dövüşçüyü yenerek büyük ödülü kazanır ama kampa döndüğünde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır: Kampta kalan 65 kadar kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan Boşnak Sırplar tarafından katledilmiştir! Bu olaydan tam yedi yıl sonra Alia'yla İstanbul'da karşılaşırız. Katliamın yaşandığı kampın komutanı Eric Donavan'ın peşindedir…

ALİA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Emin Boztepe, Bernhard Kaun gibi isimlerin yer aldığı film 2008 yılında vizyona girdi.