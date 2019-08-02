Hadi İpucu sorusu cevabı: Kapadokya, Ürgüp ve Göreme hangi ilimizin sınırları içerisinde? 2 Ağustos

Son dönemin popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi, İnstagram üzerinden her yarışma öncesi yaptığı paylaşımlar ile bir soru bilme hakkı tanıyor. Her yarışması yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen Hadi'nin, bugün 12.30'da yayınlayacağı Hadi İpucu sorusu yayınlandı. İşte Hadi'nin Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım: 'Ülkemizin en eşsiz doğal eserlerinden olan ve İç Anadolu'da geniş bir bölgeye yayılan Kapadokya'nın büyük bölümü, Ürgüp ve Göreme'nin de yer aldığı hangi ilimizin sınırları içerisinde kalır?' İşte 2 Ağustos Hadi İpucu sorusu cevabı…

2 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! KAPADOKYA, ÜRGÜP VE GÖREME HANGİ İLİMİZİN SINIRLARI İÇERİSİNDE?



Hadi İpucu sorusu: Kapadokya, Ürgüp ve Göreme hangi ilimizin sınırları içerisinde?

Ülkemizin en eşsiz doğal eserlerinden olan ve İç Anadolu'da geniş bir bölgeye yayılan Kapadokya'nın büyük bölümü, Ürgüp ve Göreme'nin de yer aldığı Nevşehir'in sınırları içerisindedir. Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölgedir.