Hande Yener’in sevgilisi Misha kimdir? Rapçi Misha kaç yaşında ve nerelidir?

Ünlü şarkıcı Hande Yener yeni bir aşka yelken açtı. Kalbini İran'lı Misha Michael Mehdikhan'a kaptıran Hande Yener gece boyunca rapçi sevgilisinin şarkıları ile eğlendi. Hal böyle olunca arama motorlarında "Rapçi Misha kimdir?" ya da "Hande Yener'in sevgilisi Misha kimdir?" şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Buna göre; Rapçi Misha kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar..

RAPÇİ MİSHA KİMDİR?

Misha Michael Mehdikhan, kardeşi Sasha Maghsadi ile rap müziği yapıyor. Aslen İranlı olan MİSHA, 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Şu sıralar ünlü şarkıcı Hande Yener ile birlikte olan şarkıcı müzisyenlik yaparak yaşamını sürdürüyor. Önceleri birçok yarışma programına katılan Misha rap müziği ile de gündemde.