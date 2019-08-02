Kader Ajanları filminin konusu nedir? Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Kader Ajanları filmi için geri sayım başladı. 3 Mart 2011 tarihinde vizyona giren film bilim kurgu ve romantik türleri bir arada barındırıyor. Yönetmen koltuğunda George Nolfi'nin oturduğu Kader Ajanları konusu nedir? Kader Ajanları oyuncu kadrosunda kimler var?

KADER AJANLARI FİLMİNİN KONUSU

Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas'la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa'nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa'nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader'e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.

KADER AJANLARI OYUNCU KADROSU

Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie, Terence Stamp