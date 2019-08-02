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nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan Yedi Bela Hüsnü filmi için geri sayım başladı. Başrolünde Kemal Sunal’ın yer aldığı film 1982 yapımı Natuk Baytan filmi. Eğlendirirken düşündüren nedir? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 2.8.2019 17:25
Yedi Bela Hüsnü filminin konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Yedi Bela Hüsnü filmi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı filmin başrolünde Kemal Sunal oynuyor. Buna göre; Yedi Bela Hüsnü filminin konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN KONUSU

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Hüsnü
Oya Aydoğan - Hüsniye
Şevket Altuğ - Cemal
Ali Şen - Malik
Atilla Ergün - Necati
Nermin Denizci - Fatma
Belkıs Dilligil - Makbule
Yaşar Şener - Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa
Ajlan Altuğ - Manav Rasim
Süheyl Eğriboz - Rüstem
Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi

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Yedi Bela Hüsnü filminin konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?
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