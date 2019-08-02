Yedi Bela Hüsnü filminin konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Yedi Bela Hüsnü filmi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı filmin başrolünde Kemal Sunal oynuyor. Buna göre; Yedi Bela Hüsnü filminin konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN KONUSU

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Hüsnü

Oya Aydoğan - Hüsniye

Şevket Altuğ - Cemal

Ali Şen - Malik

Atilla Ergün - Necati

Nermin Denizci - Fatma

Belkıs Dilligil - Makbule

Yaşar Şener - Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa

Ajlan Altuğ - Manav Rasim

Süheyl Eğriboz - Rüstem

Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi