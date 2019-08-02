Zor Kazanç filminin konusu nedir? Zor Kazanç filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Zor Kazanç filmi için geri sayım başladı. Temmuz 2013 yılında vizyona giren filmde iki arkadaşın kendi hayalleri peşinden gitme hikayeleri anlatılıyor. Spor salonunda çalışan ve düşük maaşlarından şikayetçi olan arkadaşların maceralarının anlatıldığı Zor Kazanç filminin konusu nedir? Zor Kazanç oyuncu kadrosunda kimler var?

ZOR KAZANÇ FİLMİ KONUSU

Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları'nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.

ZOR KAZANÇ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie'nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.