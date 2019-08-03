Babam filminde Türk ailesindeki baba figürü net ve doğru bir şekilde oturtulmuş. Dram türündeki bu film farkındalık yaratarak yüreklere dokunuyor. 2017 yılında vizyona giren yapım oldukça duygu yüklü içeriğe sahip. Peki Babam filmi konusu nedir? Babam filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır.

Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır.

Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Tekindor (Yusuf Tunalı): Tunalı Sardalya balık konserve imalathanesinin sahibi, Arif'in babası.

Melisa Şenolsun (Feride): Atama bekleyen genç bir Türkçe öğretmenidir. Atanamadığı için bir süre dershanede çalıştıktan sonra ayrılır ve Yusuf'un konserve fabrikasında işe girer.

Berker Güven (Arif Tunalı): Yusuf'un zihinsel engelli oğlu.

Erkan Kolçak Köstendil (Deniz): Yusuf'un sağ kolu, küçüklüğünden beri sardalya fabrikasında çalışır.