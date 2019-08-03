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filmi konusu nedir? kimler?

Aksiyon ve gerilim dolu filmi bu akşam ATV’de yayınlanacak. 'nın hikayesinden uyarlanan filmin yönetmenliğini Peter Berg üstleniyor. Bir ekibin dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesini ele alan film 2012 yapımıdır. Peki konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 3.8.2019 18:33
Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları kimler?

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden derlenen Savaş Gemisi filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmde bir ekibin hayatta kalma mücadelesine tanık olacağız. 2012 yılında vizyona giren film oldukça sürükleyici bir içeriğe sahip. Buna göre; Savaş Gemisi filminin konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

SAVAŞ GEMİSİ KONUSU NEDİR?

Aksiyon, gerilim ve bilimkurgu türündeki Savaş Gemisi filmi 2012 yapımıdır. Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Taylor Kitsch: Teğmen Alex Hopper,

Liam Neeson: Amiral Terrance Shane,

Birleşik Devletler Pasifik Donanması Komutanı ve Samantha Shane'in babası.

Alexander Skarsgård: Komutan Stone Hopper, Hopper'ın büyük abisi,

Rihanna : Cora Raikes.

Brooklyn Decker : Samantha Shane,

Tadanobu Asano : Kaptan Nagata.

Hamish Linklater : Cal Zapata

Jesse Plemons : Ordy

John Tui : Lynch,

Gregory D. Gadson : Mick Canales,

Adam Godley : Dr. Nogrady,

Peter MacNicol : ABD Savunma Bakanı.

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Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları kimler?
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