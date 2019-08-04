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nedir? oyuncuları kimler?

Aksiyon dolu bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Orijinal adı Age of Kill olan 6 Kişi filminde bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi ’ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerektiğini göreceğiz. 2015 yapımı bu film TV’de ilk kez ekrana gelecek. Peki nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 4.8.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 23:34
6 Kişi filminin konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?

Heyecan ve aksiyon yüklü 6 Kişi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranına taşınıyor. 2015 yapımı filmin konusu en az oyuncu kadrosu kadar merak ediliyor. Peki 6 Kişi filminin konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar!

6 KİŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White'ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp (Sam Blake)

Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

April Pearson (Lexi)

Nick Moran (Roy Dixon)

Anouska Mond (Hannah Siddiq)

Bruce Payne

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6 Kişi filminin konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?
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