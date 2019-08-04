Heyecan ve aksiyon yüklü 6 Kişi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranına taşınıyor. 2015 yapımı filmin konusu en az oyuncu kadrosu kadar merak ediliyor. Peki 6 Kişi filminin konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar!
6 KİŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White'ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır.
6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Martin Kemp (Sam Blake)
Patrick Bergin (Alistair Montcrief)
April Pearson (Lexi)
Nick Moran (Roy Dixon)
Anouska Mond (Hannah Siddiq)
Bruce Payne