Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Berlin Kaplanı filmi için geri sayım başladı. 2012 yapımı komedi türündeki filmin başrolünde Ata Demirer oynuyor. Ayhan Kaplan karakterinin Almanya Berlin'deki boksörlük hayatını eğlenceli bir dille anlatan Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncu kadrosunda kimler var?

BERLİN KAPLANI FİLMİNİN KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir.

Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU

Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Mert Aran, Nihal Yalçın, Cengiz Bozkurt, Özlem Türkad, Cemil Özbayer ve Orhan Güner.