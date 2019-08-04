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Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncu kadrosunda kimler var?

2012 yapımı komedi türündeki Belin Kaplanı filmi için geri sayım başladı. Filmi izlemeyenler konusunu oldukça merak ediyor. Vizyona girdiği anda oldukça beğenilen film hem sürükleyici hem de güldürürken düşündürüyor. Peki Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 4.8.2019 15:42
Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Berlin Kaplanı filmi için geri sayım başladı. 2012 yapımı komedi türündeki filmin başrolünde Ata Demirer oynuyor. Ayhan Kaplan karakterinin Almanya Berlin'deki boksörlük hayatını eğlenceli bir dille anlatan Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncu kadrosunda kimler var?

BERLİN KAPLANI FİLMİNİN KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir.

Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU

Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Mert Aran, Nihal Yalçın, Cengiz Bozkurt, Özlem Türkad, Cemil Özbayer ve Orhan Güner.

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Berlin Kaplanı filminin konusu nedir? Berlin Kaplanı oyuncu kadrosunda kimler var?
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