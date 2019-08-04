Safir Mavi filminde Maria Ehrich (Gwendolyn Shepherd) ve Jannis Niewöhner (Gideon de Villiers) uyumu gözler önüne serilmiş. Fantastik türündeki bu film heyecanlı dakikalara sahne oluyor. 2014 yılında vizyona giren yapım oldukça aşk, fantastik ve duygu yüklü bir film. Peki Safir Mavi filminin konusu nedir? Safir Mavi oyuncu kadrosunda kimler var?

SAFİR MAVİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Safir Mavi filminin konusu: Gwen, zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip bir grubun (12'ler Çemberi) son temsilcisi olduğunu öğrenir. Bunun üzerine, geçmişe giderek Gideon ile ilişkilerinin başladığı dönemlere yolculuk eder. Aynı zamanda da üyesi olduğu Çember'in sırlarını öğrenmeye çalışacaktır.

SAFİR MAVİ OYUNCULARI KİMLER?

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Veronica Ferres

Josefine Preub

Florian Bartholomai

Orijinal İsmi: Saphirblau

Süre: 116dk

Tür: Bilim Kurgu , Dram , Fantastik , Gizem , Romantik

Senarist: Kerstin Gier , Katharina Schöde

Yönetmen: Felix Fuchssteiner , Katharina Schöde

Yapımı: 2014 - Almanya