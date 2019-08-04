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Son dakika: mü? instagram’da akış yenilenemedi uyarısı!

Gündemin yoğun ilgi gösterdiği ile ilgili son dakika haberi gündemde trend başlıklar arasında yer aldı. kullanıcıları bugün saat 18.30’dan itibaren instagram’da akış yenilenememe sorunu yaşıyor. Peki mü? İnstagram’da akış neden yenilenmiyor? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 4.8.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 19:20
Son dakika: İnstagram çöktü mü? instagram’da akış yenilenemedi uyarısı!

On binlerce İnstagram kullanıcısı son dakika haberi olarak gelen hikayeye erişememe ve akış yenilenememe sorunuyla karşı karşıya. 'de milyonlarca kullanıcısı olan mü? İnstagram'da akış neden yenilenmiyor? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili gelişmeler son dakika olarak takip ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? İNSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Gündemde yer edinen 'da erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi birçok kişi Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Peki İnstagram çöktü mü? İşte detaylar

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Son dakika: İnstagram çöktü mü? instagram’da akış yenilenemedi uyarısı!
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