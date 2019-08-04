2016 yılında vizyona giren X-Men: Kıyamet filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan film bilim kurgu ve aksiyon türünde. Heyecan sevenler için oldukça merak edici olan X-Men: Kıyamet filminin konusu nedir? X-Men: Kıyamet filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar…

X-MEN: KIYAMET FİLMİNİN KONUSU

Medeniyetin şafağından beri, Apocalypse'e tanrı gözüyle bakılmaktadır. Marvel'in X-Men evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, birçok mutantın özelliğini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmuştur. Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur. İçinde Magneto'nun (Michael Fassbender) da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu gezegenden temizlemek ve Apocalypse'in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Professor X'in (James McAcoy) de yardımıyla, Raven (Jennifer Lawrence) genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu tamamen yok oluştan kurtarmalıdır.

En çok devam filmi çekilen fantastik bilimkurgu efsanesi olma yolunda ilerleyen X-Men'in 2016 yılında seyircisiyle buluşacak olan yapımın yönetmen koltuğunda yine Bryan Singer oturacak. X-Men: Apocalypse adıyla vizyona girecek filmin kadrosunda yine Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, James McAvoy,Evan Peters gibi isimler yer alıyor.

X-MEN: KIYAMET FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

James McAvoy

Rolü : Charles Xavier / Professor X

Michael Fassbender

Rolü : Erik Lehnsherr / Magneto

Jennifer Lawrence

Rolü : Raven / Mystique

Nicholas Hoult

Rolü : Hank McCoy / Beast

Oscar Isaac

Rolü : En Sabah Nur / Apocalypse

Rose Byrne

Rolü : Moira MacTaggert

Evan Peters

Rolü : Peter / Quicksilver

Josh Helman

Rolü : William Stryker