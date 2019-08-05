La Casa de Papel 4. yeni Sezon ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? Tokyo'dan heyecanlandıran 4. sezon paylaşımı

Bir İspanyol dizisi olan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren dünyada oldukça fazla ses getiren La Casa de Papel 3. Sezonuyla ekranlara gelirken, yeni sezonu tek solukta biten dizinin gelecek bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İlk iki sezonunda İspanya Kraliyet Darphanesi soygunu gerçekleştirilen dizi de bu sefer hedeflerde amaçlarda çok daha büyük… Diziyi izlemek isteyen bireyler Netflix üzerinden üyelik satın alarak izleyebilir. Öte yandan La Casa de Papel 4. Sezonu ile ilgili de önemli bilgiler yönetmenden geldi. İşte 'La Casa de Papel 4. Yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusunun yanıtı…

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yönetmeni Jesús Colmenar'dan hayranları heyecanlandıracak önemli bir açıklama yapıldı. İşte, o açıklamanın detayları;