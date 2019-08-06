Magazin gündeminde yer alan isim Bahar Şahin kimdir? Oyunculuk kariyerinin zirvesinde olan Bahar Şahin Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor. Şu sıralar adı eski sevgili Reynmen ile anılan Şahin'in biyografisi merak edildi. Peki Bahar Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Bahar Şahin hangi dizilerde rol aldı?

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Yol Arkadaşım 2 isimli sinema projesinin oyuncu kadrosunda yer alacak Bahar Şahin, 14 yaşındayken anne-babasının boşanma kararı almasının akabinde taşınarak İstanbul'a ikamet etmeye başladı.

Aslen Artvin'li olan Bahar Şahin, eğitimini İstanbul'da sürdürürken okulun tiyatro ekibine dahil oldu. Öte yandan genç ve kısa bir zaman içerisinde önemli başarılara imza atan oyuncu Bahar Şahin, Ankara Altındağ Gençlik Merkez'inde tiyatro ekibine katıldı.

İstanbul yaşadığı dönemlerde, bir gece ailecek akşam yemeğindeyken yapımcı Arzu Eğmir'le tesadüf sonucu tanışmasının arkasından "O Hayat Benim" isimli dizi projesinin yönetmeni olan Merve Girgin ile tanıştırdı.

Bunun ardından Bahar Şahin, ilk kez kamera karşısına geçerek "O Hayat Benim" dizisinde rol almaya başladı. Televizyon ekranlarındaki ilk oyunculuk kariyerine Fox TV'de yayınlanan ve baş rollerini Keremcem ve Ezgiasaroğlu'nun üstlendiği O Hayat Benim yapımında Müge karakterini canlandırmıştır.

Bu dizi projesinin sonrasında TRT ekranlarında izleyici karşısına geçen Lise Devriyesi adlı dizide kendini göstermiştir. Bahar Şahin son olarak Fox TV'de seyircisiyle buluşan; baş rollerini Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in üslendiği Kayıtdışı adlı dizi projesinin oyuncu kadrosunda bulunarak İnci karakteriyle beğeni kazanmıştır.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul dizisinde rol alan güzel oyuncu '' Ceren'' karakterine hayat veriyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

Zalim İstanbul, İyi Oyun, Yol Arkadaşım 2, Servet, Oha Diyorum, Kayıt Dışı, Lise Devriyesi, O Hayat Benim