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51.final bölüm fragmanında şok gelişme! Erkenci Kuş son bölümünde neler oluyor?

Başrollerinde Demet Özdemir (Sanem Aydın) ve Can Yaman (Can Divit) rol aldığı dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Ekranların sevilen dizisi Erkenci Kuş final bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. ’de yayınlanan dizinin son bölümünde heyecan zirvede yaşanacak. Can’la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. İşte Erkenci Kuş 51. bölüm fragmanı ve final bölüm özeti…

Giriş Tarihi: 6.8.2019 17:28
Erkenci Kuş 51.final bölüm fragmanında şok gelişme! Erkenci Kuş son bölümünde neler oluyor?

Sevilen dizi Erkenci Kuş 51.final bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak. Dizinin sıkı takipçileri internetten '' Erkenci Kuş 51.final bölümünde neler olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaristliğini ise Fethi Kantarcı ve Saygın Delibaş'ın üstlendiği dizinin son bölümünde Can, Sanem'i geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir. Heyecan ve aşk dolu yapım Erkenci Kuş son bölümde yaşananlarıyla haberimizde yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ 51. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

SANEM VE CAN AŞKINDA MUTLU SON!

Can'la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar.

Erkenci Kuş Final (Son Bölüm) Fragmanı yayınlandı hemen izle!

Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir.

ERKENCİ KUŞ 50.BÖLÜM ÖZET

Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak.

Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem'in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

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