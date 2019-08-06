Hadi ipucu sorusu 6 Ağustos! Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir? Hadi cevabı nedir?

Türkiye'nin canlı bilgi yarışması Hadi hem kazandırmaya hem eğitici bilgiler vermeye devam ediyor. 6 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı takipçileriyle paylaşıldı. Sosyal medya hesabından paylaşılan Hadi ipucu sorusu Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarını biliyor muyuz sevgili hadiciler? oldu. Hadi yaptığı paylaşımda: Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir?? Sorusunu sordu. Peki, 6 Ağustos Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? İşte yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? (6 AĞUSTOS 2019)

Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir?

Hadi'nin instagram hesabından yapılan paylaşımda, Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan Benjam'in Button'undan geliyor. Sinemaya da uyarlanan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarını biliyor muyuz sevgili hadiciler?

HADİ İPUCU CEVABI (6 AĞUSTOS 2019)

CEVAP: F. Scott Fitzgerald

Amerikan edebiyatının bol ödüllü yazarlarından F. Scott Fitzgerald çarpıcı bir öyküyle karşınızda. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi zekice kurgulanmış, uzun süre hafızalardan çıkmayacak unutulmaz bir hikâye.

Benjamin Button 1860 yılında dünyaya gelir. Ama herkes bebek olarak doğarken, o gizemli bir şekilde yaşlı olarak doğar ve gençleşmeye başlar. Yaşlılıktan gençliğe doğru ilerlerken hayatın cilveleriyle karşılaşır. Sırasıyla savaşa katılır, iş hayatına atılır, aşık olur, evlenir ve çoluk çocuğa karışır. Daha sonra üniversiteye, ardından liseye gider. Anaokulundan sonra, iyice küçülür ve sonunda hemşirenin kollarına döner.

Keskin bir sosyal hayat eleştirisi sunan bu tuhaf ama muhteşem hikâye Fitzgerald'ı Amerikan edebiyatı tarihinin en iyi yazarlarından biri haline getirdi. Ayrıca David Fincher tarafından filme çekilen ve başrollerinde Brad Pitt ile Cate Blanchett'in oynadığı Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.