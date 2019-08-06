Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kimse Bilmez 9.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 9.son bölüm nasıl izlenir?

Kimse 9.bölüm ! Kimse Bilmez 9.son bölüm nasıl izlenir?

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında adını yazdıran Kimse bu akşam ekranlarında olacak. Her Salı fırtına gibi esen bölümleriyle dikkat çeken dizinin son bölümünde yaşananlar merak konusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda ‘’ Kimse Bilmez 9.bölüm ! Kimse Bilmez son bölüm izleme linki’’ internette araştırılanlar arasında yer alıyor. Başrollerinde Kerem Cem (Ali Hüroğlu) ve Özgü Kaya (Sevda Eğilmez) yer aldığı yapımın 9.son bölümünde Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez izleme linki ve son bölümde yaşananları haberimizin detaylarında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 6.8.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 17:09
Kimse Bilmez 9.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 9.son bölüm nasıl izlenir?

Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez dizisi her Salı akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizi severler '' Kimse Bilmez 9.bölüm canlı ve tek parça izleme linki'' araştırması yapmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden bugüne yoğun izleyici kitlesine sahip dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot yeni bir düşman edinir. Haberimizin devamında Kimse Bilmez son bölümde yaşananlar haberimizde...

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sevda ve Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

Ali tam tüm olayları yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur.

Dizinin son bölümü yayınlandıktan hemen sonra aşağıda yer alan linki tıklayıp Kimse Bilmez 9.bölümü canlı ve tek parça şeklinde izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 9.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir.

Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez 9.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 9.son bölüm nasıl izlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN