Kimse Bilmez 9.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 9.son bölüm nasıl izlenir?

Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez dizisi her Salı akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizi severler '' Kimse Bilmez 9.bölüm canlı ve tek parça izleme linki'' araştırması yapmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden bugüne yoğun izleyici kitlesine sahip dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot yeni bir düşman edinir. Haberimizin devamında Kimse Bilmez son bölümde yaşananlar haberimizde...

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sevda ve Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

Ali tam tüm olayları yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur.

Dizinin son bölümü yayınlandıktan hemen sonra aşağıda yer alan linki tıklayıp Kimse Bilmez 9.bölümü canlı ve tek parça şeklinde izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 9.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir.

Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?