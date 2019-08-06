Max Steel konusu nedir? Max Steel filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Max Steel, aynı isimdeki çizgi romana dayanan 2016 Amerikan süper kahraman filmin hikayesi net ve doğru bir şekilde oturtulmuş. Bilim kurgu türündeki bu film heyecan yaratarak soluksuz izlenmeye davetiye çıkarıyor. 2016 yılında vizyona giren yapım oldukça aksiyon dolu içeriğe sahip. Peki Max Steel filmi konusu nedir? Max Steel filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

MAX STEEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı soygunculardan oluşan korkusuz bir hırsız çetesini karşısında bulur. Hırsızların giriştiği bir banka soygununun ortasında kalan ikili, duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasızdır.

MAX STEEL OYUNCULARI KİMLER?

Ben Winchell

Josh Brener

Ana Villafañe

Andy García

Maria Bello

Billy Slaughter