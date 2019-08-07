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211 konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimler?

Aksiyon ve gerilim dolu 211 filmi izleyicisiyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ABD yapımı film adını Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211'den alır. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkat çeken filmin hem konusu hem oyuncuları merak edildi. Bu bağlamda ‘’ oyuncu kadrosunda kimler var?’’ sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte film severler için merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor

Giriş Tarihi: 7.8.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 08:50
211 konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimler?

Banka soygununun heyecanlı bir hikayeye dayatılarak anlatılan filmin konusu net ve doğru bir şekilde oturtulmuş. Aksiyon türündeki bu film heyecan yaratarak soluksuz izlenmeye davetiye çıkarıyor. 2018 yılında vizyona giren yapım oldukça aksiyon dolu içeriğe sahip. Peki 211 filmi konusu nedir? 211 filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen soruların yanıtları

211 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211'den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur.

İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?

211 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage

Dwayne Cameron

Michael Rainey Jr.

Cory Hardrict

Ori Pfeffer

Amanda Cerny

Sophie Skelton

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211 konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimler?
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