Afili Aşk 9.yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk 9.bölümde neler oluyor?

Heyecanlı dakikalara sahne olacak Afili Aşk 9.yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Kanal D'nin iddialı yapımı yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerinde Burcu Özberk (Ayşe) ve Çağlar Ertuğrul (Kerem) oynadığı dizinin son bölümünde heyecan dorukta yaşanacak. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Afili Aşk son bölüm izle, Afili Aşk 9. bölümde neler oldu?'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Son bölümde Kerem Ayşe'yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir? İşte merak edilen detaylar...

AFİLİ AŞK 9.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem'in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem Ayşe'yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir? Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe'nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe'nin aşkını herkese gösterecektir.

Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ''öpücük fotoğrafı'' isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.

Afili Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı

AFİLİ AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır.

Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir. Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır.

Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir.

Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.