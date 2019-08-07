Erman Toroğlu kimdir? Erman Toroğlu’nun sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan maç üzerine yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturan Erman Toroğlu ismi araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında en çok aratılan isimler arasına giren eski hakem ve televizyon sunucusu Erman Toroğlu kimdir? İşte detaylar..

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir.

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde okudu.

Futbola Gençlerbirliği'nde başladı ve sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbol kariyerinden sonra hakemliğe başladı ve FIFA kokartı aldı.

Şimdilerde maç sonlarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.