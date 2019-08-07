Kimse Bilmez 9.bölüm tek parça ve canlı izle! Kimse Bilmez 9.son bölüm izleme linki ATV’de!

Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez izleyicisiyle buluştu. Dizi severler '' Kimse Bilmez 9.son bölüm tek parça izleme linki'' araştırmasına devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bugüne yoğun izleyici kitlesine sahip dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot yeni bir düşman edinir. Peki Kimse Bilmez son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar

KİMSE BİLMEZ 10.YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINDA

Kimse Bilmez 10. Bölüm ilk sahne yayınlandı

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda ve Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

Ali tam tüm olayları yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur.

Dizinin son bölümü yayınlandı! Hemen sonra aşağıda yer alan linki tıklayıp Kimse Bilmez 9.bölümü canlı ve tek parça şeklinde izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 9.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir.

Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?