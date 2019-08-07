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Yeni ürünler kataloğu yayımlandı! 9 Ağustos Perşembe BİM aktüel ürünler ile keyifli alışverişler

Yeni haftanın ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi marketler zincirinin tüketicileri tarafından merakla bekleniyordu. BİM'in bu haftaki yeni aktüel ürünler listesi BİM internet sitesi üzerinden yayınlandı. 9 Ağustos Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak olan BİM aktüel aktüel ürünler arasında uygun fiyatı ve özellikleri ile teknoloji ve ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte uygun fiyatlara kaliteli ürünlerin bulunduğu ...

Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 11:38
Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 Ağustos Perşembe BİM aktüel ürünler ile keyifli alışverişler

Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğu, marketler zincirinin müşterileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinde dikkat çeken teknoloji ve beyaz eşya ürünler yer alıyor. Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğunu tam liste olarak haberimizde bulabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINLANDI – 9 AĞUSTOS 2019

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri buradan hemen görüntüleyebilirsiniz.

9 Ağustos BİM aktüelin sürpriz ürünlerden haberdar olmak için hemen aşağıda bulunan resme tıklayabilirsiniz.

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Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 Ağustos Perşembe BİM aktüel ürünler ile keyifli alışverişler
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